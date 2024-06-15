Славный вечерок в Эр-Рияде

Я так понимаю, это Вы мне? А ума не хватает нажать Ответить, чтобы я не гадала, кому адресован Ваш спич. Вы, действительно, совсем ничего не догоняете? Как же глуп народ на МТ!

Natalija Osminina

Вы не в теме)) Ямайская- это расчетная система. А Бреттон-Вудская- ФИНАНСОВАЯ, , как была, так и сейчас живее всех живых. Поэтому все американцы, и Трамп в том числе, говрят ТОЛЬКО о Бреттон-Вудской. Не слушаете что ли??? Хоть раз американцы сказали хоть слово о Ямайской? Нет. Да тот же ген сек. ООН Антониу Гутерриш на прошлом Саммите НАТО объяснял с высокой трибуны, что скоро и ООН и Бреттон-Вудская система, которые представляют собой атрибуты старого уходящего мира, будут переформатированы: " перед Первой Мировой была Лица Наций. После Второй- ООН. Сейчас они уходят".