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Славный вечерок в Эр-Рияде

Славный вечерок в Эр-Рияде

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сразу к делу: "Саудовская Аравия не стала продлевать 50-летнее соглашение с США о торговле нефтью исключительно за доллары.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Я так понимаю, это Вы мне? А ума не хватает нажать Ответить, чтобы я не гадала, кому адресован Ваш спич. Вы, действительно, совсем ничего не догоняете? Как же глуп народ на МТ!
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3 час.
Yak Vit
Вернее, Ямайская. Бреттон-Вудская была до Ямайской.
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2 час.
Natalija Osminina
Вы не в теме)) Ямайская- это расчетная система. А Бреттон-Вудская- ФИНАНСОВАЯ, , как была, так и сейчас живее всех живых. Поэтому все американцы, и Трамп в том числе, говрят ТОЛЬКО о Бреттон-Вудской. Не слушаете что ли??? Хоть раз американцы сказали хоть слово о Ямайской? Нет. Да тот же ген сек. ООН Антониу Гутерриш на прошлом Саммите НАТО объяснял с высокой трибуны,  что скоро и ООН и Бреттон-Вудская система, которые представляют собой атрибуты старого уходящего мира,  будут переформатированы: &quot; перед Первой Мировой была Лица Наций. После Второй- ООН. Сейчас они уходят&quot;.
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2 час.

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