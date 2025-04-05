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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «В первом сегменте все выглядело хорошо, а потом стало становиться хуже и хуже. Очень грустно»

Юки Цунода поделился мыслями о том, что пошло не так в первой квалификации за «Ред Булл». Пилот завершил сессию на Гран-при Японии 15-м.

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