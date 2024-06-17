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В Великобритании девушке удалили часть легкого из-за вейпинга

В Великобритании девушке удалили часть легкого из-за вейпинга

Врачи обнаружили у нее легочную буллу.17-летняя Кайла Блайт из Великобритании, которая еженедельно выкуривала 4000 затяжек вейпа, что эквивалентно 400 сигаретам, потеряла часть легкого и оказалась на грани сердечного приступа.

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