В Великобритании девушке удалили часть легкого из-за вейпинга

Врачи обнаружили у нее легочную буллу.17-летняя Кайла Блайт из Великобритании, которая еженедельно выкуривала 4000 затяжек вейпа, что эквивалентно 400 сигаретам, потеряла часть легкого и оказалась на грани сердечного приступа.