Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Поддержку действующему президенту выразили многие спортсмены Московским журналистам стало известно, что выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах в 2024 году поддержал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
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