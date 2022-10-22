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Данк Джоша Нибо после передачи Уэйда Болдуина – лучший момент 4-го раунда Евролиги

Данк Джоша Нибо после передачи Уэйда Болдуина – лучший момент 4-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 4-го раунда регулярного чемпионата. На первом месте в Топ-10 красивая атака «Маккаби», которая увенчалась слепой передачей Уэйда Болдуина и данком Джоша Нибо.

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