Более 85% опрошенных россиян считают себя патриотами

Подавляющее большинство россиян – 86% – по результатам опроса ФОМ, назвали себя патриотами. Чувство патриотизма в стране растет: половина респондентов (50%) уверены, что за последние годы количество патриотов в России увеличилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)