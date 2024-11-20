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В Кремниевой долине изобрели переговоры в саунах: инвесторы собираются в парилках, как у нас в 90-х

В Кремниевой долине изобрели переговоры в саунах: инвесторы собираются в парилках, как у нас в 90-х

Миллионеры Кремниевой долины все чаще проводят деловые встречи не за бокалом вина, а в парной. Этот тренд стремительно набирает популярность, привлекая не только стартаперов, но и крупных инвесторов — впрочем, в сети над саунами скорее шутят, сравнивая их с традициями походов в баню, которые были популярны в российских реалиях 90-х годов.

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