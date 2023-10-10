RTC-Trading: качество кофе в кофейнях РФ может снизиться из-за курса валют

Российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе из-за колебаний курса валют. Об этом РИА Новости рассказа менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.
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