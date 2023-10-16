Студенты Бежецкого колледжа побывали с экскурсией в «Тверьэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго» провели экскурсию для студентов 4-го курса Бежецкого промышленно-экономического колледжа, обучающихся по специальности «Электрические станции, сети и системы».
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