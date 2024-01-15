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Белорусские военные летят в Россию — кадры Минобороны республики (ВИДЕО)

Белорусские военные летят в Россию — кадры Минобороны республики (ВИДЕО)

Белорусские военные летят в Россию на обучение с акцентом на опыт СВО. Об этом сообщили в Минобороны республики, показав кадры вылета личного состава.

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