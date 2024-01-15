Белорусские военные летят в Россию — кадры Минобороны республики (ВИДЕО)

Белорусские военные летят в Россию на обучение с акцентом на опыт СВО. Об этом сообщили в Минобороны республики, показав кадры вылета личного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Взрывы в нескольких областях Украины, Армия России подняла стратегическую авиацию и наносит ракетные удары по целям (КАРТА, ВИДЕО)
- Армия России готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ — ISW
- Наступление на Авдеевку: Армия России штурмует на флангах, выбивая ВСУ с позиций (КАРТА)
Свежие комментарии