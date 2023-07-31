Обеспеченная светская пара из Великобритании - врач-онколог Дэвид Ханненгер (Рэйф Файнс) и его жена Джо (Джессика Честейн) прибывает в Марокко по приглашению их старого приятеля Ричарда Галлоуэя (Мэтт Смит): тот настолько устал от старушки Англии, что в купил в марокканской пустыне неподалеку от Азны роскошный особняк, который он перестроил под свои вкусы, и в котором он проживает со своим любовником Дэлли Марголисом (Калеб Лэндри Джонс) в окружении слуг-марокканцев, и в этом особняке парочка периодически устраивает шумные костюмированные вечеринки.