Концессионер четвертого моста продолжает играть с властями

В Новосибирске концессионера уговаривают найти рабочих достроить четвертый мост. Переговоры о привлечении большего количества рабочих на строительство нового моста через реку Обь ведут группа компаний «ВИС» с Минтрансом Новосибирской области.
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