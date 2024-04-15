Российские военные суды впервые за все время проведения спец операции начали рассматривать дела об участии граждан в диверсионных сообществах.
Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Марковский
Я вижу лишь один "рецепт" - это заканчивать с этим ух-ты либерализмом. Надо понять, что идет война, а она всегда вытаскивает на свет Божий массу людских пороков и всякую гниль, кроме того: и после этой войны останется масса обиженных и желающих мщения с Украины...Как будут решаться эти проблемы? Вопрос! Если по хрущевски, то через пару десятилетий все повторится сначала.
Ответить
2 час.
Elena Compton
Нужны показательные суды - чтобы остальные «дети» начали понимать что их ждут не 100 тысяч рублей , а тюрьма на много лет без родителей… лимоновцам тогда дали не хилые сроки , а надо бы показать как их выдрессировали за эти годы выполнять команды охрана…
Ответить
1 час.
VO
Vladimir Orekhov
1
Ответить
1 час.
Свежие комментарии