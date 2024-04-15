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Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

Российские военные суды впервые за все время проведения спец операции начали рассматривать дела об участии граждан в диверсионных сообществах.

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Комментарии
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Евгений Марковский
Я вижу лишь один &quot;рецепт&quot; - это заканчивать с этим ух-ты либерализмом. Надо понять, что идет война, а она всегда вытаскивает на свет Божий массу людских пороков и всякую гниль, кроме того: и после этой войны останется масса обиженных и желающих мщения с Украины...Как будут решаться эти проблемы? Вопрос! Если по хрущевски, то через пару десятилетий все повторится сначала.
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2 час.
Elena Compton
Нужны показательные суды - чтобы остальные «дети» начали понимать что их ждут не 100 тысяч рублей , а тюрьма на много лет без родителей… лимоновцам тогда дали не хилые сроки , а надо бы показать как их выдрессировали за эти годы выполнять команды охрана…
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1 час.
VO
Vladimir Orekhov
1
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1 час.

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