Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

Евгений Марковский

Я вижу лишь один "рецепт" - это заканчивать с этим ух-ты либерализмом. Надо понять, что идет война, а она всегда вытаскивает на свет Божий массу людских пороков и всякую гниль, кроме того: и после этой войны останется масса обиженных и желающих мщения с Украины...Как будут решаться эти проблемы? Вопрос! Если по хрущевски, то через пару десятилетий все повторится сначала.