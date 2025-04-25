Детей с ментальными нарушениями связывали в доме-интернате

Дело о жестоком обращении с детьми в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Воронежской области вызвало широкий общественный резонанс и поставило под сомнение эффективность системы контроля за учреждениями подобного типа.
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