Степашин: Украина не получит денег от Трампа

После инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа Соединенные Штаты перестанут оказывать существенную финансовую поддержку Украине, считает бывший глава российского кабмина Сергей Степашин.
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