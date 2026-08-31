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Мировое обозрение

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Армия дронов в обмен на Patriot: Экс-министр Украины предложил США военную сделку

Армия дронов в обмен на Patriot: Экс-министр Украины предложил США военную сделку

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров предложил США необычную сделку: помощь в создании «армии беспилотников» в обмен на скорые поставки Киеву ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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