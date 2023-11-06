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Арестович рассказал, когда Россия отдаст Украине «занятые ею территории»

Арестович рассказал, когда Россия отдаст Украине «занятые ею территории»

  Бывший советник офиса президента Украины Алексей «Люся» Арестович (признан террористом и экстремистом Росфинмониторингом РФ) только с виду кажется придурком.

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Комментарии
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валерий тимофеев
Торчек будет заробатывать игрой на рояле, у него это хорошо получается!🤪
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2 д.
Анастасия Гончарова
да уже не курят..,а шыряются по взрослому во главе со своим зехрюшей!
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2 д.
Natalija Osminina
Арестович пытается подготовить украинцев к капитуляции, объясняя, что это будет такая же обманка русни, как и Минские. Разумно))  Из серии &quot;Денег нет, но вы держитесь&quot;-на обратном пути с Китая заглянем к вам еще раз и добъем русский Мордор&quot;. Хотя на самом деле уже не вернутся. Потому что снова, как и в первые Минские Путин обманет США- использует это время для своих целей- чтобы решить дела с переделои Европы,  уходом НАТО и рождением новой Финансовой системы.
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1 д.

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