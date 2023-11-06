Арестович рассказал, когда Россия отдаст Украине «занятые ею территории»

Natalija Osminina

Арестович пытается подготовить украинцев к капитуляции, объясняя, что это будет такая же обманка русни, как и Минские. Разумно)) Из серии "Денег нет, но вы держитесь"-на обратном пути с Китая заглянем к вам еще раз и добъем русский Мордор". Хотя на самом деле уже не вернутся. Потому что снова, как и в первые Минские Путин обманет США- использует это время для своих целей- чтобы решить дела с переделои Европы, уходом НАТО и рождением новой Финансовой системы.