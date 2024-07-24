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Нутрициолог Шкап призвала курильщиков и беременных ограничить прием печени

Нутрициолог Шкап призвала курильщиков и беременных ограничить прием печени

Нутрициолог Мария Шкап заявила, что говяжья печень является суперфудом благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, однако ею не стоит злоупотреблять, в особенности речь идет о беременных и курильщиках.

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