Предстоящий конституционный референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию страны для закрепления курса на вступление Молдовы в Европейский союз является политическим мошенничеством, призванным помочь действующему президенту Майе Санду консолидировать свой проевропейский электорат.
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