В ЛНР отразили атаку летевших в сторону России дронов ВСУ

МОСКВА, /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР уничтожил несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые следовали курсом в сторону Российской Федерации.