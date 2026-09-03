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ТАСС

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В ЛНР отразили атаку летевших в сторону России дронов ВСУ

В ЛНР отразили атаку летевших в сторону России дронов ВСУ

МОСКВА, /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР уничтожил несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые следовали курсом в сторону Российской Федерации.

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