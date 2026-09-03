В ЛНР отразили атаку летевших в сторону России дронов ВСУ

МОСКВА, /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР уничтожил несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые следовали курсом в сторону Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым