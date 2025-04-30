Как научные открытия приходят в косметику: 11 примеров

Говорят, что науку двигают космос и война, но на самом деле это заслуга индустрии красоты. Приручая и одомашнивая открытия, созданные для «великих» целей, косметология делает их своими для миллионов людей по всему миру.
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