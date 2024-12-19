В Швеции на случай войны с русскими решено приготовить полмиллиона могил. Шведы всерьёз готовятся к войне с русскими.
Война с Россией: Шведы копают полмиллиона могил – Для своих
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... маловато,однако,сколько этого дерьма в швеции существует, столько и надо копать, все дерьмо, хрюкнувшее против РОССИИ,должнгобыть там...
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9 час.
Анастасия Гончарова
а ведь некому хоронить будет ,там Россия никого жалеть уже не будет...пару тройку ракет и нет вступивших в нато швеции вместе с финляндией...🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... скот не хоронят-утилизируют!!!
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7 час.
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