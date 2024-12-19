Война с Россией: Шведы копают полмиллиона могил – Для своих

... маловато,однако,сколько этого дерьма в швеции существует, столько и надо копать, все дерьмо, хрюкнувшее против РОССИИ,должнгобыть там...

Анастасия Гончарова

а ведь некому хоронить будет ,там Россия никого жалеть уже не будет...пару тройку ракет и нет вступивших в нато швеции вместе с финляндией...🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺