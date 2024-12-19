Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

Политнавигатор Вознаграждения иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят.

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