Лавров в разговоре с главой МИД Венесуэлы поддержал Мадуро перед новым сроком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выразил поддержку венесуэльскому руководству перед вступлением президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро в должность на новый срок.