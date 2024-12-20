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Лавров в разговоре с главой МИД Венесуэлы поддержал Мадуро перед новым сроком

Лавров в разговоре с главой МИД Венесуэлы поддержал Мадуро перед новым сроком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выразил поддержку венесуэльскому руководству перед вступлением президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро в должность на новый срок.

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