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Copernicus: лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

Copernicus: лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

Календарное лето текущего года стало для Западной Европы самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

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