15 эпичных переписок, у которых сюжет закручен похлеще, чем финал «Игры престолов»

Порой в переписке происходит нечто настолько смешное, что любой стендап неравно отдыхает в сторонке. Вот подборка сообщений, участникам которых нужно раздать премии за самые смешные, странные и нелепые переписки в мире.
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