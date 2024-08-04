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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин об обмене Мелоша: «Тут есть логика. «Салавату» нужен доминирующий защитник на большинство. Другое дело, что времени на поиск остается все меньше»

1 августа уфимский клуб обменял игрока в минское «Динамо». – «Салават Юлаев» отказался от услуг канадского защитника Мелоша.

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