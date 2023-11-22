Потепление со снегом и дождями надвигается на Алтайский край

В отдельных районах воздух прогреется до +6 градусов Неустойчивую погоду со снегом и дождями, а также краткосрочное повышение температуры прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 23 по 26 ноября.
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