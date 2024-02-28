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Спички - не игрушка

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Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

На днях замгоссекретаря США Виктория Нуланд поделилась сокровенными мыслями о России. Оказывается, современная Россия это не та Россия, которую она хотела бы видеть, и как бы грустно это не прозвучало - не все покупается за «печеньки».

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