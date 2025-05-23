Иностранцы едут в Россию за медицинскими услугами

В последние пять лет популярность медицинского туризма в России возросла в 5 разМедицинские услуги в России становятся всё более востребованными у иностранных граждан, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии