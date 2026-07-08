Сегодня добровольцы Бугульмы совместно с представителями Общественного совета при ОМВД по Бугульминскому району провели Всероссийскую акцию «Родные – любимые», приуроченную к празднованию Дня любви, семьи и...

Праздник прошел на площадках МОЦ имени А. Д. Губина и детского лагеря «Салют». Это был не просто день, а настоящий праздник тепла и единения! Ребята познакомились с многовековой историей праздника, каждый поделился чем-то сокровенным: трогательными семейными традициями, забавными случаями из жизни и необычными ритуалами, которые делают их семью уникальной.