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Сегодня добровольцы Бугульмы совместно с представителями Общественного совета при ОМВД по Бугульминскому району провели Всероссийскую акцию «Родные – любимые», приуроченную к празднованию Дня любви, семьи и...

Праздник прошел на площадках МОЦ имени А. Д. Губина и детского лагеря «Салют».  Это был не просто день, а настоящий праздник тепла и единения!  Ребята познакомились с многовековой историей праздника, каждый поделился чем-то сокровенным: трогательными семейными традициями, забавными случаями из жизни и необычными ритуалами, которые делают их семью уникальной.

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