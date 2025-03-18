Солдат ВСУ заплатил 5 тысяч долларов и попал на передовую

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Валеченко хотел избежать попадания на фронт и остаться в тылу, ради чего дал взятку в размере 5 тысяч долларов, но в итоге мужчину все равно отправили на передовую.
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