Демократы захотели начать расследование в отношении Трампа

В случае, если Демократической партии удастся получить большинство в одной из палат Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2026 году, то демократы проведут расследование в отношении президента Дональд Трампа и его семьи.
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