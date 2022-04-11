Пиоли о 0:0 с «Торино»: «У «Милана» была куча полумоментов, но не хватило магии»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с «Торино» (0:0). «Мы делали все, чтобы расшатать оборону соперника.

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