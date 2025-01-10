Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности

В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности

Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году, свидетельствует план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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