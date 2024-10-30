Смешной приговор! Актёру Анатолию Руденко суд в Москве вынес вердикт за хранение наркотического вещества в плавках

Звезда кинокартин и сериалов России был пойман сотрудниками ДПС во время передвижения на такси.Накануне стало известно о том, что Пресненский районный суд Москвы вынес приговор актёру Анатолию Руденко и назначил ему наказание за хранение наркотиков в виде 60-ти часов обязательных работ по обвинению.