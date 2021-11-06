В Еврейской автономной области рассказали о деталях отзыва заявлений об увольнении медиками

Водитель скорой помощи в Облучье Иван Краснослободцев рассказал об обстоятельствах того, как большинство медиков, которые ранее подали заявления об увольнении из-за прививок от COVID-19, недавно отказались от решения покинуть свои должности.
Водитель скорой помощи в Облучье Иван Краснослободцев рассказал об обстоятельствах того, как большинство медиков, которые ранее подали заявления об увольнении из-за прививок от COVID-19, недавно отказались от решения покинуть свои должности.
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