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В Еврейской автономной области рассказали о деталях отзыва заявлений об увольнении медиками

В Еврейской автономной области рассказали о деталях отзыва заявлений об увольнении медиками

Водитель скорой помощи в Облучье Иван Краснослободцев рассказал об обстоятельствах того, как большинство медиков, которые ранее подали заявления об увольнении из-за прививок от COVID-19, недавно отказались от решения покинуть свои должности.

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Москвич
Если уже у самих сотрудников скорой помощи нежелание вакцинироваться связано главным образом с опасением за жизнь из-за возможных побочных действий вакцины., то что говорить о других "антиваксерах"?

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