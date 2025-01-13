Экс-советник Трампа пообещал не пустить Маска в Белый дом

Бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон пообещал «сделать все», чтобы выгнать американского миллиардера Илона Маска из резиденции главы государства еще до его инаугурации.
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