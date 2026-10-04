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Тренер СКА Ларионов: «Ман Сити» могут отправить в Чемпионшип или еще ниже, но титулы я бы не отбирал»

Тренер СКА Ларионов: «Ман Сити» могут отправить в Чемпионшип или еще ниже, но титулы я бы не отбирал»

Главный тренер хоккейного СКА Игорь Ларионов поделился мнением о скандальной ситуации с английским футбольным клубом «Манчестер Сити».

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