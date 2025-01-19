МВД напомнило о сроке аннуляции зарубежных водительских прав ставшим россиянами

С 1 апреля 2025 года зарубежные водительские права тех, кто год назад получил российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, аннулируются, напомнили ТАСС в пресс-центре МВД.
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