БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Начинается тотальная война»: Кулеба предупредил о перебоях с продуктами на Украине

«Начинается тотальная война»: Кулеба предупредил о перебоях с продуктами на Украине

Кулеба предупредил о перебоях с продуктами на Украине после ударов ВС России Иллюстрация: "Блокнот" По его мнению, впереди жителей Незалежной ждут «очень непростые времена».

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