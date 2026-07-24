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Мировое обозрение

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Песков назвал нового главкома ВСУ нацистом и пообещал ему ответ

Песков назвал нового главкома ВСУ нацистом и пообещал ему ответ

Кремль не просто так взвился на слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Тот публично назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом».

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