Песков назвал нового главкома ВСУ нацистом и пообещал ему ответ

Кремль не просто так взвился на слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Тот публично назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом».
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