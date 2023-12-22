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Без прав и номеров: на Кубани после ДТП – подростка наказали, девушку госпитализировали

Без прав и номеров: на Кубани после ДТП – подростка наказали, девушку госпитализировали

На автодороге Новороссийск – Керчь вчера вечером произошла авария. При перестроении девушка, находившись за рулем иномарки, не уступила дорогу «Митсубиси» и столкнулась с ним.

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