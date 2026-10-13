Марс раскрыл новые тайники: карта подземной воды стала точнее

Марс оказался значительно интереснее, чем показывали первые карты его водных ресурсов. Российские планетологи обработали восемь лет наблюдений нейтронного спектрометра FREND, установленного на борту орбитального зонда «ЭкзоМарс-TGO», и уточнили расположение водосодержащих пород на поверхности планеты.
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