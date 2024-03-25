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"Птицелов" выходит на охоту. Главное оружие против дронов.

"Птицелов" выходит на охоту. Главное оружие против дронов.

13 марта 1,1K прочитали ЗРК "Птицелов" предназначена для защиты десантных подразделений и их техники с воздуха и представляет из себя ракетный модуль "Сосна" установленный на шасси боевой машины десанта БМД-4М.

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