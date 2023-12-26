Журналист Чей Боуз из Ирландии обратился к гражданам Украины в социальной сети X, призвав их не отправляться на линию боевого соприкосновения и погибать за «лихорадочную мечту» главы киевского режима Владимира Зеленского.
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