Шойгу назвал число набранных за месяц добровольцев для выполнения задач в зоне СВО

В течение месяца для выполнения задач в зоне спецоперации по защите Донбасса было набрано 38 тыс. добровольцев, сообщил в четверг, 5 октября, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск.
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