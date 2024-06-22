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Тедеско о 2:0 с Румынией: «Бельгия могла забить 4-5 голов, мы упустили несколько моментов. Очень важная победа»

Тедеско о 2:0 с Румынией: «Бельгия могла забить 4-5 голов, мы упустили несколько моментов. Очень важная победа»

Бельгийцы обыграли румынскую сборную (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы.  «Мы играли с той же структурой, что и против Словакии.

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