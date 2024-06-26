"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти.

Меликов, вы дароедите свой хлеб. Опять по хвостам бьете, а сами - переобуваетесь в воздухе. Или вы не знали, что дагами правите не вы, но кланы, которые и выдвигают таких,,,,,,,ка вы. И эти жертвы в первую очередь на вашей совести, как руководителя.

Леонид Дьяченко

Чем отличается радикальный Ислам от нерадикального Ислама в вопросах отношения к другой вере.? Ничем, все немусульмане относятся к неверным. Одна из Сур Корана говорит : .. убей неверного и попадешь в рай... Трактовку суры Корана позволено делать любому мулле по своему понятию. Обьясните мусульманам Дагестана кто из россиян не относиться к неверным, и кто из мусульман Дагестана является раликальным мусульманином. Запретите радикальный ислам, но это невозможно, потому как различия нет. В этом весь смысл. судить отца боевико судом Шариата, кровную месть среди мусульман никто не отменял.