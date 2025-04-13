Распятие: как появился жуткий вид казни и почему стал популярным

Кадр из программы "Легенды и мифы", РЕН ТВ Почему казнь через распятие была так популярна в древнем мире? И по какой причине археологи практически не находят подтверждений массовым казням на кресте? Рассказывает программа "Легенды и мифы" с Александром Ингилевичем на РЕН ТВ.